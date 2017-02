Teller stopt bij basketballers Zeemacht exact op honderd

DEN HELDER - Met een 19-0 tussenstand na zes minuten was het in De Brug al snel duidelijk dat de basketballers van Zeemacht – koploper in de tweede divisie B – zaterdagavond van de reserves van Hoofddorp niets te duchten hadden. De teller stopte uiteindelijk precies op honderd en daartegenover mochten de bezoekers 44 punten laten noteren.

De concurrentie – bestaande uit Blues Stars en BV Amsterdam – liet dit weekeinde ook geen steken vallen en volgt met twee verliespunten meer dan de Helderse ploeg van Peter de Wit.

De eerste tien minuten werden met een 29-8 stand afgesloten, waarna de thuisploeg het tot de rust wel geloofde en het rustig aan deed met een 43-16 ruststand tot gevolg. De Wit: ,,Deze tegenstander heeft niets te zoeken in deze competitie en staat daarom onderaan. We hadden dan ook moeite om geconcentreerd te blijven. In de rust hebben we daarom wat doelen gesteld op weg naar de honderd.’’

De vereiste 75 punten werden in het derde kwart niet gehaald, maar met een 74-31 tussenstand lag Zeemacht goed op koers. Wel moesten er nog drie driepunters op rij geïncasseerd worden, maar dat kon de pret niet drukken.

In de afsluitende periode vermaakte Chris van der Gragt het publiek met een aantal dunks en schoot Mike van der Kint vlak voor tijd de honderd vol. Jouke Bijl en Quincy Treffers ontbraken, maar dit gebrek aan lengte leverde deze keer geen problemen op.