Texel’94-tiener Arends kent entree met onbevangenheid

Foto Evalien Weterings Stijn Arends is niet meer weg te denken uit Texel’94 1. ,,Maar ik wil ook het seizoen afmaken met mijn vrienden in de B1.’’

TEXEL - Ineens was hij er, aan het eind van vorig seizoen, in het eerste elftal van zondagderdeklasser Texel'94. Compact mannetje aan de linkerkant, vleugelverdediger of middenvelder, goed aan de bal, fel in het duel, zoekt de combinatie maar geen probleem met 'weg is weg' in noodsituaties. Stijn Arends, toen net zestien en eerstejaars B-junior, blijkt, pas weer een jaartje ouder, ook dit seizoen het niveau in de hoofdmacht, de huidige nummer twee op de ranglijst van 3A , goed aan te kunnen.

Door Hans Steen - 4-2-2017, 9:02 (Update 4-2-2017, 9:02)