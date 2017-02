BV Den Helder kan zich geen verlies veroorloven in zware thuisopdracht

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder spelen zaterdagavond om 19 uur thuis tegen Solar systemen-Grasshoppers, de nummer twee van de ranglijst. De ploeg uit Katwijk is de enige ploeg waarvan Den Helder dit seizoen nog niet gewonnen heeft.

Bovendien komen beide ploegen elkaar later deze maand ook nog tegen voor de halve finales van de beker. Den Helder staat op de vijfde plaats met een achterstand van twee punten op Lions en Binnenland - die elkaar vanavond ontmoeten - en daar staat Grasshoppers weer twee punten boven. Coach Meindert van Veen: ,,We kunnen ons dus eigenlijk geen verlies veroorloven, willen we een serieuze kandidaat voor de top vier blijven. Dat het een zware opdracht wordt mag duidelijk zijn. We zullen absoluut hun enthousiasme en werklust moeten evenaren, dan zijn er kansen. Het is een goede tegenstander, maar beslist niet onverslaanbaar. Wel moeten we meer dan twee of drie speelsters in de wedstrijd hebben. We weten hun speelstijl is en dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je het doet.''

De van een achillespees blessure herstellende Tirza Pentury is mogelijk inzetbaar, terwijl Nadia Tijdeman met een ontsteking in haar onderarm kampt en ontbreekt.