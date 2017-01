Den Helder Suns mikt op ’Sportlaan’ als thuisbasis

Foto Druktemaker Media De initiatiefnemers van Den Helder Suns. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - De sporthal aan de Sportlaan geldt als eerste optie om als mogelijke thuishaven te gaan fungeren voor basketbalinitiatief Den Helder Suns.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 22:46 (Update 31-1-2017, 22:46)

Volgens James Meijer, één van de vier initiatiefnemers achter Suns, zijn er reeds diverse ’constructieve gesprekken’ gevoerd met de bestuurders van de sporthal. ,,De sporthal aan de Sportlaan is onze eerste optie. We hebben al meerdere keren met elkaar gesproken. Dat waren constructieve gesprekken. Een akkoord is er nog niet. Zaken als speel- en trainingstijden moeten nog worden...