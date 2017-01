FC Den Helder knokt voor zege

SPIERDIJK - Op het tandvlees sleepte FC Den Helder zondag de derde opeenvolgende overwinning in de wacht. Bij St. George werd een zwaarbevochten 0-1 overwinning geboekt.

Door Casper Duin - 29-1-2017, 20:28 (Update 29-1-2017, 20:28)

En dus glunderde interim-trainer Pascal Hamers na het derde opeenvolgende succesje van de Helderse formatie, die inmiddels van laagvlieger is getransformeerd tot middenklasser. Op het moeilijk bespeelbare grasveld in Spierdijk werd spierballenvoetbal gevraagd. Een taak die de thuisploeg, volgens Hamers, wel is toevertrouwd. ,,Voetballen was amper mogelijk op dat veld. We moesten ook de strijd aangaan. Duwen, trekken, slidings. Ik heb alles gezien. Met een wat provocerend publiek daar, maar gelukkig onder leiding van een prima scheidsrechter.’’

Kansen waren er nauwelijks. Voor rust bleef het scorebord onaangeroerd. Na de draai leverde een van de weinige uitgespeelde aanvallen succes op voor FC Den Helder. Don Weerman werkte de bal van buiten het strafschopgebied onberispelijk in de kruising. Het leidde tot een stormachtig offensief van St. George. Goalie Jelmer Philip, die van Hamers de voorkeur kreeg boven Mike Janki, hield echter zijn doel schoon. En dus wist FC Den Helder voor het eerst dit seizoen ’de nul’ te houden.

Aan de andere kant kregen de gasten nog enkele kansjes op 0-2. Dat die geen succes opleverden, mocht de pret in het Helderse kamp niet drukken.

Hamers: ,,Dit is een cruciale winst. Nu kunnen we weer naar boven kijken. Complimenten voor de ploeg, die het zonder vaste krachten Roy Huisman (geschorst, red.), Mischa Haddad Sanz en Damon de Haan (enkelblessure) moest doen.’’