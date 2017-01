Mark de Vries van HCSC naar Faeröer Eilanden

DEN HELDER - Mark de Vries gaat zijn trainerscarrière voortzetten op de Faeröer Eilanden. Daarmee verlaat de Helderse oefenmeester vanaf komende week zaterdagderdeklasser HCSC.

Door Casper Duin - 29-1-2017, 20:10 (Update 29-1-2017, 20:10)

De voormalig profvoetballer van onder meer Cambuur Leeuwarden, SC Heerenveen en het Engelse Leicester City, zou in eerste instantie zijn trainersloopbaan vervolgen bij de Helderse nummer drie uit 3A.

De Vries behaalde in Schotland zijn UEFA B trainerslicentie, die uiteindelijk na veel vijven en zessen ook in ons land werd erkend. Het was voor HCSC reden om de verbintenis...