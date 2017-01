BV Den Helder gaat ’over de honderd’

UTRECHT - Voor het eerst dit seizoen wisten de vrouwen van Dozy BV Den Helder de grens van honderd punten te passeren. Dat gebeurde zaterdagavond op bezoek bij hekkensluiter Amazone, waar Romee van der Vlies voor de Helderse mijlpaal zorgde.

Door Casper Duin - 29-1-2017, 19:24 (Update 29-1-2017, 19:24)

Het contrast was groot in het Utrechtse Lunetten. Niet alleen tijdens de wedstrijd, maar al daarvoor. Terwijl de bezoekers met hun warming-up bezig waren, waren de speelsters van het nog puntloze Amazone de zaal nog in orde aan het maken.

Na een redelijk...