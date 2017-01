Tafeltennisvrouwen Noordkop ontsnappen aan zeldzaam verlies

TAFELTENNIS - Landskampioen Dozy Den Helder/Noordkop ontsnapte zondagmiddag in Leiden aan een zeldzame nederlaag. Op bezoek bij Scylla wist de Helderse ploeg ternauwernood een 3-3 remise uit het vuur te slepen.

Door Casper Duin - 29-1-2017, 19:16 (Update 29-1-2017, 19:16)

Die eer kwam Yoeke Gunsing toe. De tiener in Helderse dienst speelde de afsluitende partij tegen Esmee van Marwijk en had het maximale aantal games nodig om als winnaar achter de tafel vandaan te stappen. Het was het slotakkoord van een memorabele middag. Waar Noordkop, zonder de afwezige coach Theo Wijker, een resultaat behaalde dat de Nederlands kampioen van de afgelopen vier seizoenen in die regeerperiode amper kende. In Leiden kwam er tevens een einde aan de reeks overwinningen van dit seizoen door de ranglijstaanvoerder van de eredivisie. En raakte kopvrouw Ana Gogorita haar ongeslagen status kwijt.

De Helderse struikelde over de van blessureleed teruggekeerde Scylla-sterkhouder Kim Vermaas, die in januari 2015 tijdens de Masters ook al eens te sterk was geweest voor de geboren Roemeense. De uitstekend spelende Vermaas ’kostte’ Noordkop met overwinningen op Melanie Bierdrager en Gogorita twee punten. Gunsing moest haar meerdere erkennen in Marlotte Staps.

Via triomfen van Gogorita, Bierdrager en de zege in extremis van Gunsing ontsnapte Noordkop aan een zeldzame nederlaag.