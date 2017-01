Amazone lijkt ideale tegenstander voor eerherstel BV Den Helder

DEN HELDER - In Amazone treffen de basketbalsters van Dozy BV Den Helder zaterdagavond in Utrecht een ogenschijnlijk ideale tegenstander om de wonden te likken.

Die zijn ontstaan na de hard aangekomen nederlaag van afgelopen zaterdag in eigen huis tegen landskampioen Lions. Coach Meindert van Veen: ,,We weten allemaal dat er meer ingezeten had en dat is altijd vervelend. Als je nu verliest en je weet dat je er alles aangedaan hebt, dan valt er mee te leven. Maar nu gaven te veel speelsters niet thuis in zo'n belangrijke wedstrijd en dat hoort niet. Maar we moeten verder en blijven leren.’’

De tegenstander uit Utrecht staat troosteloos onderaan in de eredivisie en heeft in de kerstperiode de nodige wijzigingen ondergaan. Zo speelt Elske Heerschop, die een paar jaar geleden in Den Helder speelde, daar nu en is er ook een Amerikaanse guard gekomen. In de nieuwe samenstelling kwamen ze afgelopen zaterdag echter niet verder dan 23 punten in Katwijk tegen Grasshoppers. ,,Allemaal zaken om die ploeg te onderschatten en dat lijkt me niet op zijn plaats voor ons, gezien onze wisselvalligheid van spelen''

Tirza Pentury, die last van haar achillespees heeft, kan niet meespelen. Voor de rest is de selectie compleet.