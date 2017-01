Zeemacht vindt gaten in muur De Ruif

Foto Peter van Aalst Adri Petronia probeert het doel van De Ruif onder vuur te nemen. Het zal niet tot succes leiden.

DEN HELDER - Met een 4-1 overwinning op De Ruif namen de zaalvoetballers van Zeemacht vrijdagavond een lastige hobbel. Daarmee is de Helderse ploeg nog acht zeges verwijderd van de eredivisie.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 23:02 (Update 27-1-2017, 23:02)

Coach Arjan de Klerk had het vooraf nog gekscherend geroepen. ’Negen keer winnen en je bent kampioen’. In De Brug kon de Helderse formatie vrijdagavond tot de eigen geruststelling één wedstrijd afvinken. Want de Tuitjenhorners hadden zich de laatste weken tegen topploegen WS en Volendam bewezen als een lastig te omzeilen...