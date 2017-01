Texel’94 heeft vierde plek terug in handen

AMSTERDAM - De zaalvoetballers van Texel’94 deden vrijdagavond goede zaken in de strijd om de vierde plek. In een rechtstreeks gevecht werd de Amsterdamse concurrent AC Kingdom met 4-7 teruggewezen door de eilanders.

Door Casper Duin - 27-1-2017, 23:00 (Update 27-1-2017, 23:00)

Dus was er volop tevredenheid in het Texelse kamp, waar de serie van vier nederlagen werd opgevolgd door de tweede zege op rij. In de wetenschap dat Pieter Jan Eelman en Ruben Duinker ontbraken, kraaide coach Martijn de Veij victorie na de overwinning op een rechtstreekse concurrent in de...