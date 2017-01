Zaalvoetbalsters Zeemacht vervolgen hun opmars

DEN HELDER - De zaalvoetbalsters van hoofdklasser Zeemacht vervolgden hun opmars met de 4-1 overwinning op Reiger Boys 2.

Door Casper Duin - 26-1-2017, 21:52 (Update 26-1-2017, 21:52)

Na de 8-1 thuiszege van afgelopen vrijdag tegen Sporting S wimpelde de Helderse ploeg daarmee een nieuwe concurrent in de subtop van de hoofdklasse A af. En dus vindt Zeemacht zichzelf na de twee overwinningen op rij, in ieder geval voor even, terug op de derde positie van de ranglijst. Het gezelschap van coach Johan van Aard is inmiddels NBC/De Steenenplaats gepasseerd, al heeft de Texelse equipe één punt én drie wedstrijden minder dan het team van de andere kant van het Marsdiep. In De Brug zag Van Aard woensdagavond tot zijn tevredenheid het tweede prima optreden van zijn ploeg in vijf dagen tijd. Tegen Reiger Boys 2, vooraf nog boven Zeemacht gerangschikt, tekende Monica Scholes voor 1-0. Een foutieve breedtepass leidde tot de 1-1 van de Heerhugowaardse formatie, met onder meer de Helderse Chantal Hendriksen (Watervogels’64) in de gelederen. Dankzij een treffer van Bianca Kwast ging Zeemacht met een 2-1 voorsprong de rust in. Na de ruil bleef Zeemacht goed spel aan de dag leggen, met veel beweging. Uit de vele scoringskansen wist Scholes nog tweemaal doel te treffen ende 4-1 eindstand te verzorgen.