Zeemacht is gewaarschuwd voor De Ruif

Archieffoto David Albert (links) is er vanavond niet bij tegen De Ruif.

DEN HELDER - De zaalvoetballers van Zeemacht nemen het thuisduel van vrijdagavond tegen hekkensluiter De Ruif geenszins licht op.

Door Casper Duin - 27-1-2017, 7:00 (Update 27-1-2017, 7:00)

,,We zijn gewaarschuwd’’, stelt coach Arjan de Klerk voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdagavond (aanvang: 21 uur) in De Brug. De Klerk doelt daarmee op de recente resultaten van de Tuitjenhorners, die afgelopen week Volendam klopte/onttroonde en een speelronde daarvoor de huidige ranglijstaanvoerder WS bijna verrasten. Dat mede door een zeer verdedigende tactiek. ,,Je moet waar je goed in bent. De Ruif speelt altijd met veel inzet, maar ik had eerder vaak het idee dat ze hun energie verkeerd gebruikten. Na rust was het vaak op.’’ De nieuwe speelwijze van de bezoekers was woensdagavond op de training dan ook onderwerp van gesprek. ,,We hebben erover gepraat en op getraind. Waar ligt het beetje ruimte dat er is? Hoe ga je daarmee om? Dat soort vragen.’’

Aan Helderse zijde ontbreken David Albert (knieblessure) en Jeffrey Egberts (enkel). Beiden raakten geblesseerd in het thuisduel met Texel’94. Junior Dario Wassenburg wordt aan de selectie toegevoegd.