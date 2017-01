JVC is verrassende zet Van Leenen

Foto George Stoekenbroek Kersvers JVC-voorzitter Maarten van Leenen bij de donderdagavondtraining van de selectie.

JULIANADORP - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat wil Maarten van Leenen wel beamen. En daarom stapte hij recentelijk in het gat dat André Wierstra achterliet. Deze week werd hij officieel beëdigd als de nieuwe voorzitter van voetbalclub JVC.

Door Robin Kaandorp - 26-1-2017, 21:42 (Update 26-1-2017, 21:42)

En dat is een andere sport dan waarmee Van Leenen de laatste jaren meestal werd geassocieerd. Hij was immers vooral in beeld als pleitbezorger van de damsport. De Julianadorper was enkele jaren preses van de Heerhugowaardse ereklasser SNA en was...