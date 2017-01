Nationale zwemtitel voor Julianadorpse Van der Kruk

EINDHOVEN - Paralympisch zwemster Amber van der Kruk heeft woensdagochtend in Eindhoven de Nederlandse jeugdtitel op de 400 meter vrije slag in de wacht gesleept.

Door Casper Duin - 26-1-2017, 13:31 (Update 26-1-2017, 13:31)

De vijftienjarige Julianadorpse, lid van MSV Zeemacht, heeft een licht verstandelijke beperking en komt daarmee uit in de categorie S14. In Eindhoven zette Van der Kruk op de eerste dag van de Nederlandse Jeugd en Juniorenkampioenschappen een nieuw persoonlijk record neer van 5.01,43 min. Nummer twee Inge Belfor volgde veertien seconden later als tweede.