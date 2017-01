De Rank schaakkampioen van gemeente Den Helder

DEN HELDER - Het 40ste schaakkampioenschap voor basisscholen uit de gemeente Den Helder is gewonnen door het team van De Rank.

Door Casper Duin - 26-1-2017, 13:26 (Update 26-1-2017, 13:26)

De Julianadorper school had vorige week in de voorronden reeds indruk gemaakt door ten koste van uittredend kampioen Thijsse/Tuindorp 1 winnaar te worden van poule 1. Tijdens de afsluitende speeldag in MFC West End zette De Rank 1, de enige afvaardiging uit het voorheen zo schaakminded Julianadorp, die prestaties voort. In de laatste ronde werd de wedstrijd tegen de grootste concurrent De Kluft 1 gewonnen met 3-1. De Dijk 1, dat de laatste afleveringen weliswaar de hoofdfinalegroep bereikte maar nooit prijswinnend was, eindigde nu als derde.

De Rank en het eerste viertal van De Kluft zijn gerechtigd om op 25 maart deel te nemen aan het kampioenschap van de Noord Hollandse schaakbond (NHSB)in Krommenie.

Eindstanden drie finalegroepen: Hoofdfinalegroep: De Rank 1 (8 matchpunten, 11.5 bordpunten) De Kluft 1 6-12, De Dijk 1 4-7.5, Thijsse/Tuindorp 1 2-6, Thijsse/Tuindorp 2 0-3.5. Finalegroep 1: Comenius 1 8-13.5, Schoter Duijn 1 6-8.5, Comenius 2 4-6.5, De Dijk 2 2-7, Thijsse/Tuindorp 3 0-4.5. Finalegroep 2: Juliana 1 8-12, De Kluft 2 6-10, Juliana 2 4-5.5, De Dijk 3 2, 5.5, Schoter Duijn 2 0-4.5