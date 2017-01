De Hofstee grote winnaar Helders schooldamtoernooi

Foto George Stoekenbroek De finaledag van het schooldamtoernooi in volle gang.

JULIANADORP - Vol trots steken de jonge scholieren van Julianadorper basisschool De Hofstee zaterdag even na twaalf uur ’s middags hun gewonnen bokalen in de lucht. Kort daarvoor kroonden zij zich in MFC Dorpshuis Julianadorp tot winnaars van het 67ste schooldamtoernooi van de Gemeente Den Helder, door zowel bij de pupillen (t/m groep 8) als de welpen (t/m groep 6) bovenaan te eindigen.

Door Brian Wijker - 22-1-2017, 20:32 (Update 22-1-2017, 20:32)

,,De bekers krijgen een prachtig plekje in onze toch al rijk gevulde vitrinekast”, glundert damcoach Maarten van Leenen. Hij...