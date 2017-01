DSO houdt grip door redding De Wit

Archieffoto Nadia de Wit.

HENGELO - DSO blijft uitstekend presteren op het derde handbalniveau van Nederland. Op bezoek bij Olympia werd overwinning nummer elf geboekt: 14-21.

Door Johan Koorn - 22-1-2017, 20:30 (Update 22-1-2017, 20:30)

Ook al laat de vrouwenformatie uit Den Helder dit seizoen prima cijfers zien, coach Hiske Kruiter blijft hameren op verbeterpunten. Want, zo meent hij, eenentwintig doelpunten maken is voor DSO, dat over zo veel aanvallende krachten bezit, gewoon te weinig.

,,We hebben deze wedstrijd gewonnen dankzij de prima verdedigende acties’’, vond Kruiter dan ook. ,,Het was een wedstrijd waar wij kansen...