BV Den Helder mengt zich in strijd van vijf teams om vier tickets

DEN HELDER - Het ziet er naar uit dat vijf teams in het restant van deze competitie gaan strijden om vier plekken in de play-offs. Zaterdagavond staan met Dozy BV Den Helder en Loon Lions twee kandidaten voor die posities in de sporthal aan de Sportlaan tegenover elkaar.

De landskampioen uit Landsmeer heeft twee punten meer dan de Helderse achtervolger van de coaches Meindert van Veen en Anna Vicenzetto. Eerder dit seizoen wisten beide teams hun thuiswedstrijd te winnen. Van Veen: ,,Van beide kanten weten we hoe er gespeeld wordt. Anna en ik hebben Lions geanalyseerd en onze verdediging daarop aangepast. Nu gaat het om de uitvoering. Afgelopen zondag waren we blij met het feit dat meerdere speelsters productief waren en het is de bedoeling dat dat vanavond ook gaat gebeuren. Het zou mooi zijn als er veel publiek komt om ons te steunen, zodat er sprake is van thuisvoordeel. Wil je meedoen om de bovenste plaatsen, dan hoor je dit soort wedstrijden thuis te winnen.'' De hele selectie was vrijdag voor de middagtraining fit. Femke Slim is ook weer vrijgegeven, na weken van afwezigheid vanwege een knieblessure. Of ze gaat spelen is nog de vraag, omdat zaterdagmiddag al met het U20-team in actie komt.