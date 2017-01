Schooldammen gemeente Den Helder bereikt climax

JULIANADORP - In MFC Dorpshuis Julianadorp wordt zaterdag vanaf 9 uur de slotdag van de 67ste schooldamtoernooi van de gemeente Den Helder afgewerkt.

Door Casper Duin - 20-1-2017, 23:12 (Update 20-1-2017, 23:12)

In totaal 150 kinderen begonnen vorige week zaterdag op dezelfde plek aan het evenement. In twee categorieën (welpen en pupillen) strijden in totaal 24 teams om het gemeentelijke kampioenschap.

Op de eerste dag van het schooldamtoernooi gaven veel ploegen elkaar geen duimbreed toe, zo meldde organisator Wim van Tiel van de Helderse DamClub (HDC). ,,Veel uitslagen van 4-4 en 5-3 laten zien dat vele teams aan elkaar gewaagd zijn. Ook laten de deelnemers zien dat zij tijdens de lessen goed hebben opgelet, aangezien soms mooie combinaties en lokzetten worden uitgevoerd.’’

Bij de pupillen (t/m groep 8) gaat halverwege het toernooi het toernooi de Kon. Julianaschool (Den Helder) ongeslagen aan kop met 13 uit 8. Het tweede team van de Hofstee (Julianadorp) volgt op twee punten. En de Kameleon 1 op drie punten, beide met één wedstrijd minder. Ook de Meerpaal (Anna Paulowna) en de Kameleon (Julianadorp) zijn met negen punten nog niet kansloos.

Bij de welpen (t/m groep 6) gaat de Hofstee 1 op kop met 15 uit 8. Op één punt volgen de Hofstee 3 en de Kon. Julianaschool, waarbij de Hofstee 3, één wedstrijd minder heeft gespeeld.

De Rank 1 (Julianadorp) en de Verrekijker (Den Helder) zijn met twaalf punten ook nog niet kansloos. Voor debutant de Verrekijker uit Julianadorp, negen uit acht, lijkt de strijd om de bekers buiten bereik. De slotdag vangt zaterdag om 9 uur aan. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 12.00 uur.

Het jaarlijkse schooldamtoernooi beleefde in 2015 een wedergeboorte, nadat het denksportevenement eerder nog verleden tijd leek. Zo haakten na 2014 nagenoeg alle deelnemende scholen af. Met een klein veld, waaronder de debutanten De Kameleon en De Meerpaal, werd in 2015 tot tevredenheid van Van Tiel toch een doorstart gemaakt. Met De Meerpaal nam er toen voor het eerst een school uit Anna Paulowna deel.