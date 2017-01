Eilandstart ’blijvertje’ voor Texel Halve Marathon

DEN BURG - De vorig jaar geïntroduceerde eilandstart is een blijvertje voor de organisatie van de 11e Texel Halve Marathon.

Door Casper Duin - 20-1-2017, 23:10 (Update 20-1-2017, 23:10)

Om meer deelnemers toe te kunnen laten tot het razend populaire hardloopevenement, werd in 2016 de eilandstart in het leven geroepen. Op die manier konden er vijfhonderd extra lopers, die op Texel vanaf de TESO-opstelplaats voor auto’s zijwaarts instroomden bij de overige atleten, deelnemen.

In totaal kunnen er 2650 hardlopers meedoen aan de elfde aflevering van de Texel Halve Marathon. 1650 van hen beginnen vanaf de boot en vijfhonderd kennen een eilandstart. De overige vijfhonderd startbewijzen zijn voor deelnemers aan de wedstrijd over zes kilometer, die in Den Hoorn vertrekt. Op woensdag 1 februari om exact 00:00 uur gaat de inschrijving voor de 11e Texel Halve Marathon en De Zes van Den Hoorn open. Elke deelnemer dient zich eerst voor een onderdeel aan te melden via de website texelhalvemarathon.nl. Na succesvolle aanmelding en bevestiging ontvangt men een inschrijfcode. Alleen met een geldige inschrijfcode kan men zich definitief inschrijven.