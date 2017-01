Texel’94 koning te rijk met zege

Foto Willem Sangers. Keeper Alexander Smit is de situatie de baas.

DEN BURG - Zoals zo vaak bij zaalvoetbalduels, zat ook vrijdagavond bij Texel’94-Leekster Eagles het venijn in de staart. Daarbij kwam de thuisploeg als winnaar uit de bus na een zinderende strijd: 2-1.

Door Joop Rommets - 20-1-2017, 23:08 (Update 20-1-2017, 23:08)

Daarmee wist de eilandformatie van coach Martijn de Veij de negatieve spiraal te doorbreken. Texel’94 had immers recent de negatieve primeur beleefd van vier opeenvolgende nederlagen. Aan die serie verliespartijen kwam vrijdagavond in sporthal Ons Genoegen een einde, waarbij de Groningers bovendien van het lijf werden gehouden in de...