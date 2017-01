Zeemacht haalt na pauze dubbele cijfers

EMMELOORD - De zaalvoetballers van Zeemacht haalden vrijdagavond op bezoek bij laagvlieger Futsal Emmeloord de dubbele cijfers: 1-11.

Door Casper Duin - 20-1-2017, 23:07 (Update 20-1-2017, 23:07)

Daar zag het in het eerste bedrijf echter helemaal niet naar uit. Zeemacht leidde halverwege immers ’slechts’ met 1-2. Ingmar Waard had de score geopend, waarna David Ambriola de 1-1 omboog in een Helderse voorsprong bij de draai. ,,We misten in de eerste helft te veel kansen’’, stelde coach Arjan de Klerk. ,,Bovendien kregen zij ook gewoon mogelijkheden.’’ Die wist goalie Sander Rietveld echter...