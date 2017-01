Zaalvoetballers Texel’94 willen wel weer eens winnen

DEN BURG - Na vier nederlagen op rij willen de zaalvoetballers van Texel’94 vrijdagavond in het thuisduel met Leekster Eagles eigenlijk wel weer eens winnen.

Door Casper Duin - 20-1-2017, 8:00 (Update 20-1-2017, 8:00)

Coach Martijn de Veij kan zich niet herinneren dat zijn manschappen ooit viermaal opeenvolgend als verliezer van het veld zijn gestapt. ,,Dus wordt het nu maar tijd dat we weer gaan winnen. Er is geen paniek. In de laatste drie wedstrijden hebben we tegen de volledige top-drie gespeeld. Hadden we nú achtereenvolgens tegen Zeemacht, WS en Volendam moeten spelen, dan was het uiteraard een andere zaak geweest. Doelstelling is de vierde plek, die vrijwel zeker recht geeft op deelname aan de nacompetitie. We staan momenteel vijfde, dus liggen nog volledig op koers.’’

Eerder dit seizoen boekte Texel’94 in de provincie Groningen een 4-6 overwinning op het momenteel als zesde geklasseerde Leekster Eagles. ,,Toen speelden beide teams erg matig. Ze zullen erop gebrand zijn om onze vijfde plaats over te nemen. Ze komen het met hele bestuur en aanhang naar Texel en maken er een weekendje van.’’

Ruben Duinker ontbreekt vrijdagavond (aanvang: 20.45 uur in Ons Genoegen) wederom bij de eilanders. Het meespelen van Pieter Jan Eelman is vanwege werk onzeker.