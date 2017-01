Basketballers JBC hebben liever spanning dan derby’s

Foto Marc Moussault Jurgen Geilenkrichen ((links) verdedigt namens JBC/Noorderhaven in het duel met Rebound’84.

JULIANADORP - Aan de ene kant is het een echt breedtesportteam dat vooral voor het plezier aan het basketbal doet, maar aan de andere kant steken de spelers van JBC/Noorderhaven er nog altijd aardig wat tijd in.

Door Robin Kaandorp - 19-1-2017, 21:03 (Update 19-1-2017, 21:03)

,,We trainen normaal gesproken wel twee keer in de week”, vertelt Arnout Minneboo van het team. ,,Dat doen we samen met de recreanten. In het verleden hebben we ook wel vaste trainers gehad, maar nu trainen we onderling.” En in de weekenden wordt er flink...