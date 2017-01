BV Den Helder zoekt en vindt

Archieffoto Janiek van Veen was de topscorer aan Helderse zijde.

APELDOORN - Eerherstel, aansluiting bij de top-vier én de negende seizoenszege. De vrouwen van Dozy/BV Den Helder zochten én vonden het zondagavond allemaal in de uitbeurt tegen KEUS/Royal Eagles.

Door Casper Duin - 15-1-2017, 21:09 (Update 15-1-2017, 21:09)

Daar zag het in de beginfase van het duel in Apeldoorn nog niet naar uit. Het Helderse bezoek opende zwak. Vooral verdedigend liet het collectief van de coaches Meindert van Veen en Anna Vicenzetto steken vallen, waardoor Eagles in de eerste vijf minuten al twaalf punten op het scorebord bracht. Na dat eerste...