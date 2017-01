DSO loopt in op koploper

Foto George Stoekenbroek Tessa Merkus-Blaauw zoekt het luchtruim boven een tegenstander van Wijhe’92 op.

DEN HELDER - In een voor driekwart gevulde sporthal De Slenk hebben de handbalsters van DSO zaterdag uitstekende zaken gedaan. Waar de Helderse ploeg het in de eerste helft nog knap lastig had met tegenstander Wijhe '92, bleek de Overijsselse opponent na rust kanonnenvoer voor de equipe van interim-coach Hiske Kruiter.

Door Brian Wijker - 15-1-2017, 15:17 (Update 15-1-2017, 15:18)

,,We lopen in op de koploper, dus iedereen is natuurlijk enorm blij met dit resultaat'', stelt de trainer na afloop toen duidelijk was dat ranglijstaanvoerder Voorwaarts in eigen huis was gestruikeld...