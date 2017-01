BV Den Helder heeft nog iets recht te zetten in Apeldoorn

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder hebben zondagmiddag iets recht te zetten in de uitbeurt tegen KEUS/Royal Eagles.

Eerder dit seizoen leed de formatie van de coaches Meindert van Veen en Anna Vicenzetto een nederlaag met grote cijfers in Apeldoorn. Die 74-50 zeperd kostte het Helderse team uiteindelijk deelname aan de, recent door Lekdetec uit Bemmel gewonnen, Final Four.

BV Den Helder speelde op 17 december voor het laatst een competitieduel. Van Veen: ,,Dus is het even afwachten hoe we er na vier weken zonder competitie voor staan. Vanaf 2 januari hebben we de trainingen hervat, maar zelden met een volledige groep. Marloes Roetgerink ontbrak vanwege griep, Deborah Vos heeft nog veel last van haar knie en kon daardoor niet alles trainen. Julia Jorritsma speelt zondagmiddag met het CTO in Rotterdam en zal niet aanwezig zijn. Femke Slim is aan het terugkomen na een knieblessure en Nadia Tijdeman is ook nog niet volledig belastbaar.’’

De krachtmeting van zondagmiddag wordt voor Van Veen een bijzonder weerzien met voormalig assistent Remy de Wit. De ex-Julianadorper nam deze week bij Eagles als coach de honneurs over van André Bout.