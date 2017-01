Basketballers Zeemacht voegen ex-prof Treffers toe

DEN HELDER - Basketballer Quincy Treffers treedt per direct toe tot de selectie van Zeemacht.

Door Casper Duin - 13-1-2017, 8:49 (Update 13-1-2017, 8:49)

Als de overschrijving van de Helderse ex-prof in orde is, dan kan hij komende zaterdag in de uitbeurt tegen DED al meespelen bij de tweededivisionist uit zijn woonplaats. De voormalig broodspeler van onder meer Aris Leeuwarden, Den Helder Kings en Bergen op Zoom hield afgelopen voorjaar het profbasketbal voor gezien en koos voor een maatschappelijk vervolg bij de marine.

Treffers: ,,Nu wil ik wel weer wat gaan sporten. Zeemacht heeft mij al vaker gepolst. Ik ken de meeste spelers, het is een leuk team. Ik ben dit seizoen beperkt inzetbaar, omdat ik vanaf februari drie maanden ga varen.’’