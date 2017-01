Zeemacht-Texel’94: topper en streekderby

DEN HELDER - Topper, streekderby, prestigestrijd. Het is allemaal van toepassing op de zaalvoetbalclash vrijdagavond in De Brug tussen Zeemacht en Texel’94.

Door Casper Duin - 13-1-2017, 8:46 (Update 13-1-2017, 8:46)

Beide teams hervatten de tweede seizoenhelft met een onderling treffen. Daarmee komen de nummers drie (Zeemacht) en vier (Texel’94) van de eerste divisie A vrijdagavond (aanvang: 21 uur) tegen elkaar in actie in Den Helder. Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt acht punten. Eerder dit seizoen eindigde het eerste duel in Den Burg in 3-3. ,,Dat was voor het eerst dat wij tegen een Texel’94 mét keeper Alexander Smit speelden. Smit was en is een doorslaggevende factor’’, stelt Zeemacht-coach Arjan de Klerk, die momenteel schaakt op meerdere borden. ,,Er zijn wat pijntjes en blessures. Daar moet je de juiste afweging mee maken. We doen nog mee in de titelrace, willen de nacompetitie halen. Lukt dat, dan moet je echter in het voorjaar fit zijn.. Al die dingen zijn botsende belangen.’’

Bij Texel’94 spreekt coach Martijn de Veij op voorhand van een ’prestigestrijd’. ,,Er is onderling geen rancune of gedoe. Gewoon een lekker affiche van een stevige pot voetbal.’’

Uitgerekend in de dichtstbijzijnde uitwedstrijd moeten de eilanders waarschijnlijk toch overnachten. ,,Vanwege de verwachte storm vaart de boot vrijwel zeker niet. We moeten ook om 18 uur al naar Den Helder. Gaan maar ergens eten.’’

Aan Helderse zijde ontbreken Ingmar Waard en Jonny Stobbe zeker. Melvin Damsma, Ivar Waard en Jeffrey Egberts zijn niet fit, maar zitten vanavond wel bij de selectie.

Lesley Koning (teenblessure) en Ruben Duinker (afwezig) zijn bij Texel’94 afwezig.