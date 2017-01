In sporthal gaat de knop om voor Meindert en Janiek van Veen

DEN HELDER - Het leven van Meindert van Veen (66) bestaat al heel lang voor een heel groot deel uit basketbal. Vrij kort als speler, vervolgens jarenlang succesvol clubcoach bij Den Helder, bondscoach en dit seizoen weer terug bij zijn 'oude liefde' Dozy BV Den Helder.

Voor dochter Janiek (21) was het onvermijdelijk dat zij als telg uit een basketbalfamilie - moeder was jarenlang een gewaardeerd speelster - dezelfde sport met succes zou gaan bedrijven. Zij keerde ook terug naar de Helderse club na een periode bij het CTO, de talentenopleiding van de bond in Amsterdam. En dus zijn vader en dochter voor het eerst een seizoen samen bij hetzelfde eredivisieteam: BV Den Helder.

Met elkaar terug op het 'vertrouwde' nest?

Van Veen: ,,Speciaal maar ik kan het heel goed scheiden. In de sporthal gaat bij mij de knop om en benader ik Janiek hetzelfde als elke speelster. Ik wil niet dat anderen denken: 'Ja, dochter van de coach'. Als ik het gevoel had gehad dat het een probleem zou worden dan was ik niet teruggekomen bij de club. Janiek koos voor Den Helder. Zij heeft nog een heel basketballeven voor zich.’’

Janiek: ,,Mijn vader was ook al mijn coach bij diverse Nederlandse selecties. We hebben een heel goede band, in en naast het basketbal. Na het CTO wilde ik alleen maar naar Den Helder. De eredivisieclubs krijgen bericht als een speelster daar stopt, dat was in mijn geval niet nodig. En mijn vader als coach is prima. We zitten echt niet op elkaars lip. Ik studeer in Amsterdam, derde jaar PABO. En ben daar bij mijn vriend. Als ik stage loop op een Helderse basisschool, blijf ik soms bij mijn ouders slapen.’’

Is het een voordeel als je elkaar zo goed kent?

Janiek: ,,Mijn vader heeft twee duidelijke kanten. Zakelijk, heel direct, gericht op oplossingen, maar ook zorgzaam en hij maakt het gezellig. Ik zag bij de Oranje-selecties dat speelsters in het begin wat afstand hielden, leerden ze hem beter kennen dan werd het al gauw 'Mein'. Ik had wat moeite met het scheiden van vader- en coachschap. Reageer soms emotioneel en daar is de coach niet van gediend.’’

Van Veen: ,,Er was dit seizoen een aanvaring tijdens een wedstrijd. Janiek wil altijd het waarom weten en daar heb ik dan geen tijd voor. Bovendien heb ik bijna altijd gelijk. Geen arrogantie of machtspositie, gewoon ervaring. De oudere speelsters weten dat en hebben Janiek toen aangesproken. Wij hebben het later uitgepraat en het is vervolgens niet meer gebeurd.’’

Geen extra druk?

Van Veen: ,,Niet van mij. Ze mag, net als ieder ander, een slechte dag hebben. Wel laat ik meestal haar individuele coaching aan assistent Anna Vicenzetto over. Misschien toch wat gemakkelijk voor ons allebei en dat werkt prima.’’

Janiek: ,,Ik ben altijd positief begeleid door mijn ouders. Basketbal was voor het plezier en ik huppelde er in het begin maar wat achteraan. Natuurlijk werd het wel beter, maar pas bij U16 kwam de echte doorbraak. Werd ik als laatste geselecteerd voor de Nederlandse selectie en daarna een vaste waarde. Mijn moeder is kritischer dan vader/coach, maar ik wil zelf altijd goed presteren, vooral voor het team.”

De familieband geeft een extra dimensie?

Van Veen: ,,Natuurlijk ben ik trots als ze goed speelt en belangrijk is voor het team. Ze kan nog veel beter worden. En extra bezorgd bij problemen. De dag voor het WK U17 in eigen land, fantastisch evenement, brak ze haar hand tijdens de training. Op dat moment wilde ik alleen maar vader voor haar zijn, maar moest als coach door met het team dat in de kwartfinales met één punt verschil verloor van Canada. Gelukkig haalden we later samen met U20 brons bij de Europese kampioenschappen op Tenerife.’’

Janiek: 'We hebben het thuis regelmatig over basketbal, bekijken soms samen de wedstrijdbeelden en dan krijg ik tactische tips. Niet altijd voor het teambelang gaan, ook jouw kansen pakken. Op een goede manier, want ik kan heel eigenwijs reageren. Dan is het prettig dat hij me zo goed kent en voel ik het vertrouwen dat hij in me heeft.’’