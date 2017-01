Winterbosloop Texel profiteert van zacht weer

ATLETIEK - Met een heerlijk zonnetje en beschut in het bos, is de 43e editie van de Sportshop Winterbosloop op Texel gewonnen door Maarten Haegens uit Soesterberg.

De 8.8 kilometer legde hij af in 31.50 min. Op grote afstand gevolgd door nummer twee Bennie Akkerman uit Rouveen, die finishte in 36.38. Texelaar Coen Schoonheden legde beslag op de derde plaats in 37.00. In totaal namen er zaterdag 101 atleten deel aan deze lange traditieloop. Het zachte weer deed velen besluiten om de loopschoenen voor het laatst dit jaar aan te trekken. Bij de vrouwen over 8.8 kilometer zegevierde, net als vorig jaar Ingrid van Lubek in 39.25. De tweede plaats was voor Judith van Bleijswijk in 42.42.

De 4.4 kilometer werd het snelst afgelegd door Axel Garritsen in 16.29. Als tweede kwam Pieter Dogger in 16.54 over de streep. Snelste vrouw was Beate van der Linde, uit het Duitse Mohnheim, in 20.14. Bij de jeugd 15 t/m 16 jaar won Tijmen van Hoof uit Babyloniënbroek in 17.50. De jeugd tot en met negen jaar liep een ronde van 1250 meter. Hier won Tess van der Kerkhof bij de meisjes in 5.48. Bij de jongens was het Mervin de Witte, die zegevierde in 5.18. De jeugd van tien tot en met twaalf jaar liep twee ronden (2,5 km). Coen van der Kerkhof won bij de jongens in 9.50 en bij de meisjes was het goud voor Berber van der Duim in 11.40. Bij de dertien- en veertienjarigen won bij de jongens Bram Holtzer in 11.18 en bij de meisjes was Jule van Hoof het snelst in 11.33.