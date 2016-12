Helders tafeltennissucces: in de geest van vader Mels

Foto Peter van Aalst Jack Oosterbeek volgt de verrichtingen van partner en topspeelster Ana Gogorita.

DEN HELDER - Tafeltennis in Den Helder is onlosmakelijk verbonden met de naam Oosterbeek. Niet alleen omdat de speelzaal van de club is gevestigd in het bedrijfspand van het sloopbedrijf aan de G. P. Blankmanstraat.

Toen in november 2002 vader Mels, steunpilaar van de vereniging, plotseling overleed, stapte Jack Oosterbeek (nu 46) in zijn voetsporen. 'De club moest doorgaan’, was zijn motto. Samen met levensgezellin Ana Gogorita, als teamcaptain van Dozy Den Helder/Noordkop de beste speelster in de vaderlandse eredivisie, doet hij...