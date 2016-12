Pijltjes gooien in Helderse marineclub

Foto George Stoekenbroek Bull’s Eye-bestuursleden Henk Loonstra en Bart uit de Bulten gooien alvast in op de wekelijkse clubavond in de MOOC.

DEN HELDER - Het is twee keer in het jaar dat dartsclub Bull’s Eye naar buiten treedt. Een keer in april, als het grote Marinestad Open wordt gehouden, en een keer in najaar als het kleinere Throwout-toernooi op de agenda staat. En in de andere weken vermaken de leden zich prima in de onderlinge competitie.

Door Robin Kaandorp - 22-12-2016, 22:54 (Update 22-12-2016, 22:54)

,,We hebben in het verleden wel in de Helderse competitie en diverse afzonderlijke leden ook wel in de DONHN (Noord-Hollandse bond, red.) gespeeld, maar inmiddels spelen we...