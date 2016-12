Texelse zaalvoetbalsters besluiten jaar in mineur

ZWAAG - De zaalvoetbalsters van NBC/De Steenenplaats hebben het kalenderjaar in mineur afgesloten. Bij RTC 72 1 werd met 3-0 verloren door de Texelse ploeg.

Door Casper Duin - 22-12-2016, 22:53 (Update 22-12-2016, 22:53)

Daarmee struikelde de eilandformatie van coach Arno van Heerwaarden in het laatste optreden van 2016 verrassend over de laagvlieger uit Zwaag. ,,Dit RTC 1 was nagenoeg hetzelde team als het hoger geklasseerde RTC 2’’, stelde Van Heerwaarden. ,,Het had er alle schijn van dat ze wilden proberen om RTC 2 boven ons te houden op de ranglijst. Dat lukte.’’

Het was pas de derde nederlaag voor NBC, dat bij het winterreces vijf punten achterstand heeft op koploper Reiger Boys 3. Halverwege de competitie bezet de Texelse formatie de derde plek.