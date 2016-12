Schakers MSC slaan met winst de weg omhoog in

DEN HELDER - Met een 6,5-1,5 overwinning op de puntloze hekkensluiter Revanche hebben de schakers van MSC na de povere resultaten in de eerste twee wedstrijden de weg omhoog ingeslagen

Door Peter Couwenhoven - 22-12-2016, 22:52 (Update 22-12-2016, 22:52)

Daarmee vinden we de Helderse ploeg momenteel terug op de derde plaats in de tweede klasse A. Wel op drie punten afstand van koploper Opening'64 dat na de overwinning op GZ/Schaaklust de onaantastbare leider is.

MSC kende dinsdagavond in buurthuis West End geen problemen in een wedstrijd waarin geen partij verloren werd. Vijf overwinningen en drie remises waren de oogst. Weer kwam MSC niet in de sterkste opstelling uit waardoor Gerrit Steegers en Leo Zwan achter de laatste twee borden aanschoven. Ook Revanche verscheen niet op volle sterkste want de ploeg uit Wervershoof miste drie basisspelers. MSC scoorde aan de laatste vier borden optimaal. Naast overwinningen van Steegers en Zwan, pakten Niels de Haan en Jack Klopmeijer ook de winst. Hetgeen vier punten opleverde waarmee de basis voor de eindoverwinning gelegd was. Aan de eerste vier borden ging het lastiger maar ook hier geen problemen voor MSC. Oscar Gallego zorgde voor de vijfde winstpartij. Evert Bergman, Reinier Weber en Tom Adriaanse hadden misschien licht voordeel en bleven lang zoeken naar winnende mogelijkheden maar slaagden er niet in hun tegenstanders voor onoplosbare problemen te plaatsen. Toen tegen het einde van de speeltijd de beschikbare tijd steeds schaarser werd, restte er niets anders dan in een puntdeling te berusten.