Van Veen voelt zich verantwoordelijk voor vertrek van Tinga

DEN HELDER - Meindert van Veen voelt zich verantwoordelijk voor het vertrek van basketbalcoach Robert Tinga halverwege het vorig seizoen bij Dozy BV Den Helder.

Door Casper Duin - 21-9-2016, 21:58 (Update 21-9-2016, 21:58)

In februari van dit jaar stapte Tinga met onmiddellijke ingang op bij de Helderse eredivisionist. Terugkijkend ziet Van Veen een direct verband met zijn rol binnen de club. ,,Toen ik stopte als bondscoach, ben ik mij meer gaan bezighouden met BV Den Helder. Daardoor is Robert wel gestopt. Ik voel me wel verantwoordelijk voor zijn opstappen. Ik...