Landskampioen eerste graadmeter voor Helderse basketbalsters

DEN HELDER - Voor de basketbalsters van Dozy BV Den Helder begint de competitie vanavond met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Loon Lions.

In de sporthal aan de Sportlaan vangt de wedstrijd om acht uur aan en Meindert van Veen moet het deze seizoenstart zonder Anna Vicenzetto (afwezig) doen. Zij wordt op de bank vervangen door oud-speelster Laura Kooij.

Voor de teruggekeerde Helderse coach is de wedstrijd van donderdagavond een mooi meetmoment om te kijken waar zijn behoorlijk vernieuwde team staat. ,,Ik heb Lions zondag de Super Cup zien pakken en vond dat ze goed speelden. We zullen dan ook flink aan de bak moeten om een goede prestatie neer te zetten en dat is leuk.’’

Vicenzetto verblijft voor haar werk in het buitenland en moet daardoor de eerste drie competitiewedstrijden missen. ,,Jammer want Anna heeft een belangrijke rol binnen coachingsstaf. Gelukkig wilde Laura het van haar overnemen en zij kan de ploeg ook goed helpen.’’

Binnen de Helderse selectie zijn er wat kleine pijntjes, maar op Nadia Tijdeman na kan iedereen spelen. Het is tevens de return van Marloes Roetgerink en Tirza Pentury, die weer met hun oude coach worden herenigd.