Zeemacht kan leven met verlies

DEN HELDER - De zaalvoetbalsters van Zeemacht liepen reeds in hun tweede competitiewedstrijd de eerste averij op. De Helderse ploeg kon echter leven met het 2-3 verlies maandagavond tegen Reiger Boys 3.

Door Casper Duin - 20-9-2016, 20:00 (Update 20-9-2016, 20:00)

Zeemacht-coach Johan van Aard kwam iets later aan in De Brug en keek vreemd op toen hij Chantal Hendriksen en Aaike Verschoor bij de tegenpartij zag. Beide Helderse speelsters kwamen in het verleden voor Watervogels’64 uit in de eredivisie. ,,Zij hebben een schat aan ervaring. In deze samenstelling is dit team een kampioenskandidaat. Wij waren daaentegen verre van compleet, proberen twee jonge speelsters en Kitty Oosterman in te passen. En hebben het gezien de omstandigheden goed gedaan. Onze keepster verrichtte veel prima reddingen en we kregen aan de andere kant gerust kansen. Het kan echter nog beter, moet nog beter.’’

Bianca Kwast tekende namens Zeemacht met rake vrije trappen voor de 1-2 en 2-3.