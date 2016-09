Texel’94-Zeemacht: derby zonder winnaar

Foto Willem Sangers David Ambriola wordt op de huid gezeten door Texelaar Bart de Lugt.

DEN BURG - De ’zaalvoetbalderby van het Marsdiep’ leverde vrijdagavond geen winnaar op. Texel’94 en Zeemacht besloten hun onderlinge competitie-ouverture bij 3-3.

Door Joop Rommets - 16-9-2016, 23:03 (Update 16-9-2016, 23:03)

En dat was een resultaat waarmee beide kampen leken te kunnen leven. Zeemacht, vorig seizoen runner-up in de eerste divisie A, had het meeste balbezit. De Helderse ploeg combineerde beter, maar had echter moeite om de Texelsde defensie te ontmantelen. Dat lukte David Albert na tien minuten: 0-1. Zoals de jonge aanvaller zeven minuten na de draai ook de 1-2...