Basketballers Zeemacht hopen nog steeds op Treffers

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder zouden dit weekeinde beginnen met een uitwedstrijd tegen nieuwkomer Royal Eagles, maar die wedstrijd is naar eind november verplaatst. Wel start het U20-team van die vereniging zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen Landslake Lions en zaterdagavond om acht uur gaan in De Brug de mannen van Zeemacht los tegen het Amsterdamse DED.

Ondanks het ontbreken van niet onbelangrijke spelers als Jesse Weel (opleiding KIM), Kevin Landman (vakantie) en Terrence Wullur (rugblessure) heeft speler/coach Peter de Wit bij Zeemacht de beschikking over twaalf spelers. Aangevuld met een aantal tweede teamspelers zijn er dit seizoen vijftien spelers beschikbaar.

De Wit zal zich voornamelijk bezig gaan houden met coachen – hij wil ook zijn trainersdiploma’s gaan halen – maar kan zichzelf in noodgevallen ook inzetten. Ergens hoopt Zeemacht nog steeds dat ex-prof Quincy Treffers zich bij de ploeg gaat aansluiten, want zijn kwaliteiten – en zeker op het niveau van de tweede divisie – zijn onomstreden. De kansen lijken gering gezien de werkomstandigheden van Treffers. De eerste wedstrijd tegen DED is meteen een testcase, want met oud-international Koen Rouwhorst in de gelederen wordt het een lastige opgave.

Voor BV Den Helder U20-coach John van Rootselaar is het aan het begin van de competitie duidelijk: ,,We gaan voor een plaats bij de eerste vier. Ik vind het slap om de lat niet hoog te leggen. Het zal geen gemakkelijke opgave worden, maar ik vind dat we een leuk team hebben en dan vooral de nadruk op team. De meiden gaan goed met elkaar om, kunnen elkaar in de wedstrijd helpen. We hebben snelheid en een goed schot, maar komen wel wat lengte tekort. ’’

Van Flashing Heiloo zijn de jeugdspeelsters Anna Hartman en Loes Rozing overgekomen, die ook nog in het U16-team van Den Helder spelen. Net als Priscilla van Es en Shelaney Kopra. Dit viertal maakt ook deel uit van de U20-selectie. Die bestaat verder uit Agnes van Steijn, Amber Lewakabessy, Anniek Verfaille, Gwen van Linge, Isa Jacobs, Leonie Plagmeijer en nieuwkomer Femke Slim. Zoveel mogelijk – als zijn werk het toelaat – gaat Richard Scherpenisse Van Rootselaar assisteren.