’Vergeten’ DSO alsnog in landelijke handbalbeker

DEN HELDER - De Helderse tweededivisionist DSO heeft de oefencampagne vervolgd met een 24-26 overwinning bij hoofdklasser Geel Zwart.

Door Johan Koorn - 11-9-2016, 21:05 (Update 11-9-2016, 21:05)

Coach Bozidar Zorko was tevreden, mede omdat hij veel jeugd in actie heeft kunnen zien en liet weten weer veel opgestoken te hebben van deze krachtproef. Ook kwam er ander goed nieuws. DSO had zich ingeschreven voor de landelijke handbalbeker, maar was door handbalbond NHV ’vergeten’ bij de loting. DSO liet het er echter niet bij zitten. Met succes, het NHV heeft laten weten na de voorronde een extra tussenronde in te gelasten, speciaal voor de Helderse handbaldames. Één winnaar van de voorronde uit regio 6 (Noord-Holland Noord) speelt dan tegen DSO voor een plaats in de eerste ronde.

Ook de heren van Tonegido/Kleine Sluis, actief in de hoofdklasse, zijn weer een stuk wijzer geworden na de ontmoeting met Cometas uit Leeuwarden. Na drie keer vijfentwintig minuten handbal stond er een eindstand van 44-31 op het scorebord. ,,We zijn weer een stap verder in het spel dat ik graag met Tonegido/Kleine Sluis wil spelen’’, kon de nieuwe coach Mathieu Swikker tevreden constateren. ,,Nu moeten we dit nog verder uitbreiden.’’