Chinese blijkt aanwinst voor tafeltennisploeg Noordkop

Foto George Stoekenbroek Shuohan Men beleefde een foutloos debuut in dienst van Noordkop.

DEN HELDER - De nieuwste aanwinst van tafeltennisvereniging Dozy Den Helder/Noordkop heeft zaterdag haar debuut gemaakt. De Chinese Shuohan Men mocht meteen de eerste eredivisiewedstrijd aantreden en maakte daarbij geen fouten thuis tegen Scyedam: 6-0.

Door Irene Bunel - 11-9-2016, 21:04 (Update 11-9-2016, 21:04)

De tegenstander promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau en was duidelijk niet opgewassen tegen het ervaren Noordkop. Namens de Helderse vereniging begon kopvrouw Ana Gogorita tegen Daniëlle Maas. Binnen een kwartier was deze pot al beslist in het voordeel van de thuisclub: 11-3 11-3 11-2.

Vervolgens mocht...