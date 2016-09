FC Den Helder troeft DWOW volledig af

WIERINGERWERF - DWOW werd zondagmiddag op eigen veld op alle fronten afgetroefd door FC Den Helder. De ruime nederlaag (2-6) was dan ook een logisch gevolg.

Door Pieter van Wijngaarden - 11-9-2016, 19:25 (Update 11-9-2016, 19:25)

In de eerste minuten van het duel werd al duidelijk dat DWOW een lastige wedstrijd voor de boeg had. FC Den Helder bepaalde het tempo, was in alle duels de winnaar en voetbalde gemakkelijk. Met Andrew Petronia als goed voorbeeld. Altijd aanspeelbaar, rustig in balbezit en met oog voor de lopende aanvallers. Enkel in de afronding...