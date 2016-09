Altijd scherpe kantjes bij rolstoelbasketbalster Inge Huitzing

Archieffoto Inge Huitzing.

DEN HELDER - Voor rolstoelbasketbalster Inge Huitzing (42) begon vrijdagavond in Rio de Janeiro de goudjacht. Tijdens haar derde Paralympische Spelen wil de Helderse de kroon zetten op haar tweede sportleven. ,,De scherpe kantjes zijn er zeker niet vanaf.’’

Door Casper Duin - 9-9-2016, 23:02 (Update 9-9-2016, 23:02)

De littekens op haar linkerknie herinneren aan het eerste hoofdstuk uit haar basketbalcarrière. Toen spelverdeelster Huitzing met BV Den Helder in de valide eredivisie vijf landstitels veroverde. De linkerknie bleek een sta-in-de-weg voor de oud-international. ,,Wat is er niet kapot?’’, herhaalt Huitzing in...