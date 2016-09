Texel’94 berust in uitkomst van ’lekker potje’

DEN BURG - Door een tegentreffer in de slotseconden was de eerste ronde van de KNVB-beker vrijdagavond het eindstation voor de zaalvoetballers van Texel’94. De eerstedivisionist werd in eigen hal geëlimineerd door klassegenoot White Stones: 2-3.

Door Casper Duin - 9-9-2016, 23:00 (Update 9-9-2016, 23:00)

Hoewel de eilanders twee minuten voor het laatste fluitsignaal nog met 2-1 leidden, keek coach Martijn de Veij voldaan terug op het bekerduel met oefenkarakter. ,,Dit was een lekker potje. Hoog tempo, twee gelijkwaardige ploegen. Het publiek was in mijn ogen de grote winnaar. Hier kunnen...