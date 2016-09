Op JVC-voetballer Izaksson kun je rekenen

Foto George Stoekenbroek JVC’er Kjell Izaksson (rechts): ,,Als de situatie dat vereist gaat de bal over de tribune.’’

JULIANADORP - Kjell Izaksson (29) is begonnen aan zijn twaalfde seizoen als selectiespeler bij zondagderdeklasser JVC en mag dus tot de 'vaste waarden' worden gerekend. Vanaf zijn vijfde in blauw/zwart en van spits in de jeugd, via het middenveld op de rechtsbackpositie bij de senioren terechtgekomen en dus een 'echte jongen van de club'.

Door Hans Steen - 9-9-2016, 22:55 (Update 9-9-2016, 22:55)

,,Ik had het geluk van een goede lichting tot en met het huidige eerste elftal. We zijn een hecht vriendenteam dat qua voetbal sterker is geworden door de...