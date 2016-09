Watervogels’64: einde van een tijdperk

Watervogels’64 in 1992.

DEN HELDER - Met het ter ziele gaan van de Helderse zaalvoetbalclub Watervogels’64 komt er een einde aan een tijdperk.

Door Casper Duin - 9-9-2016, 13:38 (Update 9-9-2016, 13:38)

De roemruchte Helderse vereniging - zeven landstitels, evenzoveel bekers, plus winst van de Beneluxcup - is aanstaand seizoen na een bestaan van 52 jaar niet meer met een team in de competitie vertegenwoordigd. Enkele jaren geleden trok Watervogels’64 zich al terug uit de eredivisie. Vorig seizoen werd het tussentijds uit competitie genomen, nadat de zeer jonge ploeg van coach Brian Leepel tot driemaal toe niet was verschenen.

Het vertrek van voorzitter en regelneef Jimmy Thuijns vanwege privé-redenen alsmede een leegloop binnen de selectie, liggen ten grondslag aan de aftocht. Leepel: ,,We wisten dat sponsor Noordstad zou stoppen, maar er diende zich plotseling een nieuwe sponsor aan. En ook ons op verzoek om toch weer in de hoofdklasse uit te kunnen komen, werd gehonoreerd. Het zag er eigenlijk allemaal betrekkelijk goed uit. Tot ineens zeven speelsters hun vertrek aankondigden. Meisjes die ik vanaf jonge leeftijd heb gecoacht. Een klap in mijn gezicht. Nu is er niks meer.’’