Echte ouderdom van Helderse biljartvereniging is moeilijk te achterhalen

Foto George Stoekenbroek BV Royal-voorzitter Piet Pols (links) wordt vergezeld door Gerie Slikker (langst lid) en wedstrijdleider Ben Rozie.

DEN HELDER - Een van de oudste clubs van de stad heeft deze week de leiding over de districtsfinales driebanden klein tweede klasse, die in het Biljart- en Snookercentrum gehouden worden. ,,Meestal hebben we er drie per seizoen’’, vertelt Piet Pols, voorzitter van de Helderse biljartvereniging Royal.

Door Robin Kaandorp - 9-9-2016, 13:34 (Update 9-9-2016, 13:34)

Zoals bij de meeste verenigingen is de echte ouderdom nog moeilijk te achterhalen. ,,Ik woon inmiddels zestig jaar in Den Helder en in die tijd bestond de club al. Het zou goed kunnen dat de...