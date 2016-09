Demonstratie topbiljarters in Den Helder

DEN HELDER - De Helderse biljartvereniging Turnlust houdt zaterdag een open dag en clinic in De Draaikolk aan de Dollardlaan.

Door Casper Duin - 9-9-2016, 13:28 (Update 9-9-2016, 13:28)

Tijdens deze dag verzorgen zes topbiljarters een demonstratie. Onder hen Kees Klijbroek, veelvuldig deelnemer aan nationale kampioenschappen. Hetzelfde geldt voor Piet van der Geest en Kees Jong, voormalig Nederlands kampioen in de hoofdklasse libre. Zijn zoon, Jordy Jong, was in 2015 lid van het Nederlandse U21-team dat de Europese titel veroverde. Ook hij is zaterdag van de partij in Den Helder. Net als Jim Anneveldt, uitkomend in de eredivisie en de Europese nummer tien bij de jeugd. Tom Slikker (café Woud), het aanstormende talent uit Den Helder, mag in eigen stad zijn kunsten komen vertonen.

Na de demonstratie mogen de bezoekers zelf met hulp van de genoemde spelers hun biljartkunsten testen. Geïnteresseerden wordt daarom gevraagd om een keu mee te brengen. De demonstratie begint om 14.00 uur. Op deze wijze kan men kennismaken met de sport en de organiserende biljartvereniging Turnlust. De Helderse club zoekt nog aanwas. Er kan bij Turnlust gespeeld worden op elke doordeweekse avond en op dinsdag- en donderdagmiddag. Op maandag- en vrijdagmiddag is er biljartles.